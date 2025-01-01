Công việc Kỹ thuật sản xuất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sản xuất ngày càng tăng tại các doanh nghiệp chế tạo, sản xuất, chế biến, tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương… Mức lương dao động từ 8.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều cơ hội thăng tiến.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, ngành sản xuất hiện nay có sự gia tăng mạnh. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2024 ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%. Với sự phát triển mạnh mẽ này, thị trường lao động ngành kỹ thuật sản xuất cũng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Kỹ thuật viên sản xuất, hay nhân viên kỹ thuật sản xuất là những người giữ vai trò quan trọng trong công việc giám sát và kiểm soát quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo các sản phẩm sản xuất vận hành trơn tru mà còn bao gồm các bước kiểm tra và đánh giá sản phẩm chất lượng.

Có hàng nghìn tin tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sản xuất được đăng tải mỗi tháng trên các trang tìm việc trực tuyến. Mặc dù nhu cầu rất lớn, nhưng thị trường vẫn thiếu hụt nhân lực có tay nghề cao, nhất là trong bối cảnh công nghệ sản xuất đang ngày càng phát triển và yêu cầu cao về kỹ thuật, từ việc vận hành các dây chuyền tự động đến bảo trì máy móc công nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sản xuất tăng mạnh

Khi thế giới bước vào thời đại 4.0, các công ty trong ngành sản xuất hiện nay có xu hướng ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng, vận dụng vào công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong các lĩnh vực tự động hóa và sản xuất thông minh. Do đó, kỹ năng về công nghệ, lập trình máy móc, cũng như khả năng làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại đang ngày càng trở thành yêu cầu không thể thiếu.

Vị trí này còn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người lao động có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên và từng bước thăng tiến lên chuyên viên, trưởng nhóm hoặc giám đốc kỹ thuật sản xuất.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất

Mức lương cho vị trí nhân viên ngành kỹ thuật sản xuất hiện nay dao động từ 8.000.000 đến 14.000.000/tháng, tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm hoặc làm việc trong các công ty lớn, mức lương có thể lên tới 20.000.000/tháng hoặc cao hơn.

Dưới đây là bảng chi tiết về mức lương việc làm phát triển thị trường:

Cấp bậc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kỹ thuật sản xuất 8.000.000 - 14.000.000 Chuyên viên kỹ thuật sản xuất 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm kỹ thuật sản xuất 20.000.000 - 25.000.000

3. Quy trình làm việc của nhân viên kỹ thuật sản xuất

Ngành kỹ thuật sản xuất còn mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và khả năng thăng tiến rõ ràng. Để đạt được sự thành công trong công việc này, nhân viên kỹ thuật sản xuất phải tuân thủ một quy trình làm việc nghiêm ngặt và có sự hiểu biết sâu rộng về các công nghệ, quy trình sản xuất. Dưới đây là các bước cơ bản trong quy trình làm việc:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về quy trình sản xuất

Công việc của nhân viên kỹ thuật sản xuất bắt đầu bằng việc tiếp nhận thông tin chi tiết về quy trình sản xuất. Nhân viên sẽ nhận các yêu cầu từ bộ phận sản xuất hoặc quản lý về sản phẩm, nguyên liệu, máy móc và công nghệ sản xuất đang được sử dụng.

Việc hiểu rõ yêu cầu sản xuất là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng chất lượng và tiêu chuẩn đề ra. Việc này giúp nhân viên sản xuất kỹ thuật chuẩn bị tốt cho các bước tiếp theo và đảm bảo rằng quy trình sản xuất được triển khai một cách chính xác ngay từ đầu.

Bước 2: Giám sát và điều chỉnh quá trình sản xuất

Sau khi quy trình sản xuất đã được xác định, nhân viên kỹ thuật sẽ bắt đầu giám sát các hoạt động trên dây chuyền sản xuất. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, khi máy móc gặp trục trặc hoặc sản phẩm không đạt yêu cầu, nhân viên kỹ thuật sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh máy móc hoặc thay đổi quy trình để đảm bảo quá trình sản xuất tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Việc giám sát và điều chỉnh quy trình sản xuất không chỉ giúp duy trì chất lượng sản phẩm mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của toàn bộ dây chuyền.

Việc giám sát chặt chẽ các hoạt động diễn trên dây chuyền, kiểm tra máy móc rất cần thiết.

Bước 3: Thực hiện các biện pháp bảo trì định kỳ

Bảo trì thiết bị là một phần không thể thiếu trong công việc của nhân viên ngành kỹ thuật sản xuất. Các thiết bị, máy móc cần được kiểm tra và bảo trì định kỳ để tránh những sự cố không đáng có trong quá trình sản xuất.

Nhân viên kỹ thuật phải theo dõi lịch bảo trì và thực hiện kiểm tra, thay thế linh kiện khi cần thiết. Việc bảo trì đúng hạn giúp đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo năng suất sản xuất cao. Bảo trì định kỳ cũng giúp kéo dài tuổi thọ của các thiết bị, giảm chi phí sửa chữa lớn trong tương lai.

Bước 4: Đánh giá hiệu suất và báo cáo kết quả

Cuối mỗi ca làm việc hoặc khi kết thúc một chu kỳ sản xuất, nhân viên kỹ thuật sản xuất sẽ tiến hành đánh giá hiệu suất làm việc của dây chuyền và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

Vị trí này cần phải phân tích các chỉ số như tốc độ sản xuất, tỷ lệ lỗi sản phẩm và mức độ hoàn thành mục tiêu sản xuất. Các thông tin này sẽ được báo cáo cho cấp trên hoặc bộ phận liên quan, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hiệu quả sản xuất và các vấn đề cần cải thiện.

Bước 5: Cập nhật quy trình và công nghệ sản xuất

Để duy trì hiệu quả sản xuất, nhân viên ngành kỹ thuật sản xuất cần liên tục nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới và cải tiến quy trình sản xuất. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Việc áp dụng công nghệ mới, như tự động hóa hoặc sử dụng các thiết bị thông minh, giúp tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Nhân viên kỹ thuật cần theo dõi xu hướng công nghệ, nghiên cứu các phương pháp cải tiến quy trình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việc áp dụng công nghệ hiện đại và cải tiến quy trình là một yếu tố quan trọng để tăng năng suất

Tất cả những bước trên đều có sự liên kết chặt chẽ, mỗi công đoạn đều góp phần vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, nhân viên ngành kỹ thuật sản xuất không chỉ phải có kiến thức chuyên môn mà còn cần có khả năng làm việc trong môi trường năng động và áp lực cao để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra hiệu quả và đúng kế hoạch.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất

Ngoài nắm rõ các bước trong quy trình, nhân viên kỹ thuật sản xuất còn phải sở hữu những kỹ năng và yêu cầu chuyên môn cao để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Việc này không chỉ giúp nhân viên đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn để các hoạt động trong dây chuyền sản xuất được diễn ra suôn sẻ và đạt chất lượng. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu cơ bản cần phải có:

Kiến thức về quy trình sản xuất và công nghệ chế tạo

Đây là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất mà mỗi nhân viên kỹ thuật sản xuất cần có. Kiến thức về quy trình sản xuất giúp nhân viên sản xuất kỹ thuật hiểu rõ cách thức vận hành các dây chuyền sản xuất, từ đó đảm bảo rằng các bước thực hiện đúng yêu cầu, sản phẩm đạt chất lượng và thời gian sản xuất được tối ưu hóa. Đặc biệt, đối với những công ty sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, việc nắm bắt kiến thức về công nghệ chế tạo cũng rất cần thiết để áp dụng các phương pháp và công cụ mới, nâng cao hiệu quả công việc.

Kỹ năng sử dụng các công cụ và thiết bị sản xuất

Nhân viên ngành kỹ thuật sản xuất phải thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng trong quá trình sản xuất. Đây là kỹ năng không thể thiếu để họ có thể vận hành các máy móc một cách chính xác và hiệu quả.

Các thiết bị như máy tiện, máy phay, robot tự động hay hệ thống điều khiển PLC đều yêu cầu người sử dụng phải có khả năng vận hành linh hoạt, nhanh chóng khắc phục sự cố và bảo dưỡng định kỳ. Việc sử dụng thành thạo các công cụ này sẽ giúp giảm thiểu tối đa sự cố trong quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Để quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, nhân viên kỹ thuật sản xuất cần có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc một cách khoa học. Vị trí này cần phải biết cách phân bổ công việc hợp lý, theo dõi tiến độ sản xuất và đảm bảo mọi công đoạn được thực hiện đúng thời gian và yêu cầu.

Nhân viên sản xuất kỹ thuật cũng cần có khả năng dự báo các vấn đề tiềm ẩn trong sản xuất để lên kế hoạch phòng ngừa từ trước, tránh gián đoạn trong quá trình làm việc.

Nhân viên kỹ thuật sản xuất cần phải biết cách phân bổ công việc hợp lý, đảm bảo đúng tiến độ

Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống khẩn cấp

Môi trường sản xuất luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố không lường trước được, chẳng hạn như sự cố máy móc, thiếu nguyên liệu hay sự cố về chất lượng sản phẩm. Trong những tình huống khẩn cấp này, nhân viên ngành này phải có khả năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại và khôi phục hoạt động sản xuất.

Nhân viên sản xuất kỹ thuật cần có sự bình tĩnh, khả năng đưa ra quyết định chính xác trong thời gian ngắn và phối hợp tốt với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề.

Tính cẩn thận và chú ý chi tiết

Công việc của nhân viên kỹ thuật sản xuất đòi hỏi một mức độ cẩn thận và tỉ mỉ rất cao. Nhân viên cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất, từ việc kiểm tra chất lượng sản phẩm cho đến việc bảo trì máy móc. Một sai sót dù là nhỏ nhất cũng có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng, do đó nhân viên phải luôn duy trì sự chính xác trong công việc, đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

5. Những khó khăn trong việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất

Ngành việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức cần phải đặc biệt quan tâm như:

Cạnh tranh trong thị trường lao động

Mặc dù ngành sản xuất hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sản xuất rất lớn, nhưng thị trường lao động trong ngành này cũng đầy cạnh tranh. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng chuyên môn tốt, kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Do đó, các ứng viên cần phải liên tục nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn của mình.

Khó khăn trong việc áp dụng công nghệ mới

Công nghệ trong ngành sản xuất thay đổi rất nhanh, và việc áp dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất không phải lúc nào cũng đơn giản. Đặc biệt là khi công ty muốn nâng cấp dây chuyền sản xuất để bắt kịp với các xu hướng hiện đại như tự động hóa, Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), hay robot công nghiệp.

Nhân viên kỹ thuật sản xuất cần phải có khả năng nhanh chóng làm quen với công nghệ mới và chủ động trong việc học hỏi, đào tạo lại để ứng dụng công nghệ vào công việc một cách hiệu quả nhất.

Công nghệ trong ngành sản xuất thay đổi nhanh chóng và liên tục

Áp lực trong việc đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng

Một trong những thách thức lớn nhất đối với vị trí này chính là việc đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm. Trong khi các công đoạn sản xuất phải diễn ra liên tục, nhân viên kỹ thuật không chỉ phải giám sát quy trình, mà còn phải đối mặt với việc xử lý sự cố, khắc phục lỗi sản phẩm, và thực hiện bảo trì thiết bị khi cần thiết. Điều này tạo ra áp lực lớn trong công việc, yêu cầu nhân viên phải luôn tỉnh táo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Việc đạt được sự cân bằng giữa chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng là một thử thách không nhỏ.

Tác động của công nghệ đến việc làm kỹ thuật sản xuất

Công nghệ hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành sản xuất. Đặc biệt là sự chuyển giao từ sản xuất thủ công sang sản xuất tự động hóa, sử dụng robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống quản lý sản xuất thông minh. Điều này đòi hỏi nhân viên ngành ngành này phải hiểu rõ về các máy móc hiện đại mà còn phải có khả năng vận hành và bảo trì các hệ thống tự động hóa. Điều này khiến cho các nhân viên kỹ thuật cần phải cập nhật kỹ năng thường xuyên và sẵn sàng đón nhận những thay đổi công nghệ mới.

Việc làm nhân viên kỹ thuật sản xuất là một lĩnh vực đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển. Để thành công trong ngành này, nhân viên phải trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức vững vàng, đồng thời sẵn sàng đối mặt với các thách thức trong quá trình làm việc. Các ứng viên nên tìm hiểu kỹ các yêu cầu của công ty và ngành nghề, đồng thời nâng cao kỹ năng để đáp ứng được các xu hướng công nghệ mới trong sản xuất.