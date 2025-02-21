Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ test các thiết bị trước khi tân trang (modem wifi, đầu thu truyền hình).

- Vệ sinh bên ngoài, bên trong sản phẩm

- Làm mới, tân trang sản phẩm (Bóc tem, nhãn, nilon còn sót lại trên vỏ máy cũ, tẩy các vết bẩn, keo dán. Sau đó làm sạch, đánh bóng bề mặt sản phẩm)

- Dán tem nhãn, nylon bề mặt thiết bị và đóng gói sản phẩm.

* Địa điểm làm việc: Tòa nhà 3B, KĐT Resco, 74 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

* Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 (Nghỉ 2 thứ 7 & chủ nhật).

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển NAM, tuổi từ 20-40,

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có thái độ tốt và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000đ/tháng (Lương cơ bản + Lương Chất lượng + Năng suất)

Sau 02 tháng được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Được làm việc trong môi trường điều hoà mát lạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin