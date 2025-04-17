Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD

Mô tả công việc: Kỹ sư công đoạn

- Đánh giá, setup điều kiện sản xuất cho dây chuyền mới, model mới

- Điều tra nguyên nhân và đưa ra các hành động khắc phục xử lý bất thường

- Xử lý các vấn đề bất thường xảy ra trong quá trình: phân tích, điều tra và giải quyết vấn đề.

- Lập tiêu chuẩn công đoạn , QCF & PFMEA

- Đánh giá máy mới, vật liệu mới của công nghệ mới theo trong từng công đoạn.