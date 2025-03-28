Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Kỹ thuật sản xuất

Công Ty TNHH Link Electronics
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025

Kỹ thuật sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Link Electronics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô K2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập, setup chương trình và update chương trình cho model mới, sửa lỗi máy AOI
- Setup chương trình máy mounter (samsung, hanwha)
- Xử lý lỗi trên dây chuyền sản xuất
- Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân hư hỏng khắc phục kịp thời.
- Follow các thiết bị sản xuất trên line SMT: Printer, SPE, Mounter, Reflow, AOI,...Các dòng máy của Panasonics, Hanwha, Samsung (ưu tiên đã sử dụng máy Panasonics, Hanwha)
- Sửa chữa hàng hỏng, lỗi trên line
- Báo cáo tuần, tháng, theo yêu cầu.
- Tiến hành các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu xuất máy.
- Làm công việc cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học, thành thạo excel, Power point, Word.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên làm vị trí tương đương,
- Nhanh nhẹn hoạt bát
- Nam độ tuổi từ 25 trở lên
- Làm 2 tuần ngày, 2 tuần đêm

Tại Công Ty TNHH Link Electronics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Link Electronics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Công Ty TNHH Link Electronics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô K2, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

