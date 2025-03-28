Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Link Electronics
- Bắc Ninh: Lô K2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập, setup chương trình và update chương trình cho model mới, sửa lỗi máy AOI
- Setup chương trình máy mounter (samsung, hanwha)
- Xử lý lỗi trên dây chuyền sản xuất
- Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân hư hỏng khắc phục kịp thời.
- Follow các thiết bị sản xuất trên line SMT: Printer, SPE, Mounter, Reflow, AOI,...Các dòng máy của Panasonics, Hanwha, Samsung (ưu tiên đã sử dụng máy Panasonics, Hanwha)
- Sửa chữa hàng hỏng, lỗi trên line
- Báo cáo tuần, tháng, theo yêu cầu.
- Tiến hành các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu xuất máy.
- Làm công việc cấp trên phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên làm vị trí tương đương,
- Nhanh nhẹn hoạt bát
- Nam độ tuổi từ 25 trở lên
- Làm 2 tuần ngày, 2 tuần đêm
Tại Công Ty TNHH Link Electronics Thì Được Hưởng Những Gì
