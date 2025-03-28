Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Lập, setup chương trình và update chương trình cho model mới, sửa lỗi máy AOI

- Setup chương trình máy mounter (samsung, hanwha)

- Xử lý lỗi trên dây chuyền sản xuất

- Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân hư hỏng khắc phục kịp thời.

- Follow các thiết bị sản xuất trên line SMT: Printer, SPE, Mounter, Reflow, AOI,...Các dòng máy của Panasonics, Hanwha, Samsung (ưu tiên đã sử dụng máy Panasonics, Hanwha)

- Sửa chữa hàng hỏng, lỗi trên line

- Báo cáo tuần, tháng, theo yêu cầu.

- Tiến hành các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu xuất máy.

- Làm công việc cấp trên phân công.