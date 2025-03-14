Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- KCN Thăng Long

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công ty Nhật chuyên phân phối các nguyên vật liệu trong nhà xưởng tự động hóa, gia công kim loại, khuôn, cung cấp các giải pháp nhà máy và hậu cần tổng hợp.
Nội dung công việc:
- Làm cầu nối kỹ thuật giữa khách hàng (người yêu cầu dịch vụ EMS) và nhà cung cấp, thảo luận, đánh giá các sản phẩm hoàn chỉnh/linh kiện và đưa ra chỉ thị thực hiện.
- Thực hiện các công việc kỹ thuật đúc khuôn kim loại
- Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất và lắp ráp
- Thảo luận về việc cải thiện quy trình của dịch vụ EMS, sản xuất đồ gá và các thiết bị chủ yếu (Chất lượng sản phẩm, quy trình 5S, kỹ thuật sản xuất, …)
- Trao đổi và đàm phán CD về giá thành sản phẩm, thúc đẩy các hoạt động cải thiện chất lượng sản phẩm/làm việc với nhà cung cấp để cải thiện chất lượng.
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến lịch trình và tiến độ của công việc.
Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 (Thứ 2 - Thứ 6), Họp buổi sáng thứ 7 tuần thứ 2 mỗi tháng
Thời gian làm việc:
Địa điểm: KCN Thăng Long, Hà Nội
Địa điểm:

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Nam, từ 25 - 30 tuổi
- Tiếng Nhật N2 trở lên
- Có hiểu biết về khuôn (nhựa hoặc kim loại tấm)
- Có kinh nghiệm triển khai dây chuyền sản xuất tại nhà máy hoặc đưa ra chỉ thị/quản lý các nhà thầu phụ sản xuất ở nước ngoài
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên:
- Ứng viên có thể chỉ ra các vấn đề và đề xuất phương án cải thiện sản xuất trong quá trình sản xuất hàng loạt.
- Từng làm việc tại các nhà máy ở Nhật Bản
- Từng làm việc ở các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15,000,000 ~ 20,000,000 VND (GROSS)
Lương:
※Thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm
Phúc lợi:
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Nghỉ 12 ngày phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

