Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD

Quy mô nhà máy: ~200 CBNV

Quy mô nhà máy:

Lĩnh vực sản xuất: Sản phẩm điện máy (tủ đông, tủ lạnh, quạt điện,...)

Lĩnh vực sản xuất:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thiết lập và cải tiến hệ thống sản xuất trong nhà máy: Quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất; thiết lập thông số vận hành thiết bị;

- Thiết lập, quản lý quy trình sản xuất: Giám sát, điều hành, thiết lập quy tắc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sản xuất.

- Đảm bảo quy trình vận hành ổn định, tối ưu năng suất, giảm lãng phí.

- Thiết lập Hướng dẫn công việc , phát triển MMTB/CCDC/Tooling/JIG. Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật: ECN/4M/Quy trình công nghệ/ST sẵn sàng trước khi sản xuất:

- Layout dây chuyền dựa trên dây chuyền sản xuất dưới phân xưởng lắp ráp

- Tham gia thực hiện triển khai model mới, đảm bảo không xuất hiện lỗi khi đưa vào sản xuất

- Phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự phòng kỹ thuật thực hiện các hoạt động sản xuất: Phản ứng nhanh, chuyên sâu mọi yêu cầu từ các phân xưởng sản xuất.

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất mới. Báo cáo, tham mưu cho BLĐ nâng cao hiệu suất lao động, giải pháp kỹ thuật tối ưu.

- Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.