Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Tập Đoàn Karofi Holding
- Hưng Yên: Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 12 - 2 USD
Quy mô nhà máy: ~200 CBNV
Lĩnh vực sản xuất: Sản phẩm điện máy (tủ đông, tủ lạnh, quạt điện,...)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thiết lập và cải tiến hệ thống sản xuất trong nhà máy: Quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất; thiết lập thông số vận hành thiết bị;
- Thiết lập, quản lý quy trình sản xuất: Giám sát, điều hành, thiết lập quy tắc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sản xuất.
- Đảm bảo quy trình vận hành ổn định, tối ưu năng suất, giảm lãng phí.
- Thiết lập Hướng dẫn công việc , phát triển MMTB/CCDC/Tooling/JIG. Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật: ECN/4M/Quy trình công nghệ/ST sẵn sàng trước khi sản xuất:
- Layout dây chuyền dựa trên dây chuyền sản xuất dưới phân xưởng lắp ráp
- Tham gia thực hiện triển khai model mới, đảm bảo không xuất hiện lỗi khi đưa vào sản xuất
- Phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự phòng kỹ thuật thực hiện các hoạt động sản xuất: Phản ứng nhanh, chuyên sâu mọi yêu cầu từ các phân xưởng sản xuất.
- Nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất mới. Báo cáo, tham mưu cho BLĐ nâng cao hiệu suất lao động, giải pháp kỹ thuật tối ưu.
- Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
