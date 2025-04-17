Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lot J1
- J2, Thang Long IZ, Dong Anh, Ha Noi
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Translate standards, documents, reports (Vietnamese-Japanese, Japanese Vietnamese) of PE Department.
2. Translated in group meetings, daily meetings between Japanese and staff.
3. Japanese interpretation for Japanese professionals
4.Translation documents related
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1- Sex: female from 22~30 years old
2- Japanese N2 above, University graduates from respective fields
3- Honest hardworking, active, good calculator. Able to work with high pressure
4- Other requirements: Excellence in communication skills and negotiation, good at computer skills
5- English proficiency and have at least 1 year experience are preferred
Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
