Tuyển Kỹ thuật sản xuất Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
GENERAL INFORMATION
- Báo cáo cho: Assitant Manager
- Tuổi: 22 up
- Quy mô nhóm: 7
- Yêu cầu kinh nghiệm: Sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp
- Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp 2025 Đại học – chuyên ngành Cơ khí, Điện-điện tử, chế tạo máy hoặc các chuyên ngành liên quan
- Giới tính: Nam
- Địa điểm tuyển ứng viên: Hưng Yên, Hải Dương (Làm việc tại Nhà máy Daikin Hưng Yên)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lắp đặt máy móc, công cụ, hệ thống sản xuất cho dây chuyền mới.
- Thiết lập & chỉnh sửa điều kiện máy cho sản phẩm mới, làm tài liệu kỹ thuật cho máy móc thiết bị.
- Cải tiến máy móc thiết bị trong dây truyền sản xuất
- Điều tra và xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng và giảm phế phẩm, costdown,...
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên phù hợp với quy định của pháp luật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
