Tuyển Kỹ thuật sản xuất Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

GENERAL INFORMATION

- Báo cáo cho: Assitant Manager

-

- Tuổi: 22 up

- Quy mô nhóm: 7

- Yêu cầu kinh nghiệm: Sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp

- Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp 2025 Đại học – chuyên ngành Cơ khí, Điện-điện tử, chế tạo máy hoặc các chuyên ngành liên quan

- Giới tính: Nam

- Địa điểm tuyển ứng viên: Hưng Yên, Hải Dương (Làm việc tại Nhà máy Daikin Hưng Yên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lắp đặt máy móc, công cụ, hệ thống sản xuất cho dây chuyền mới.

- Thiết lập & chỉnh sửa điều kiện máy cho sản phẩm mới, làm tài liệu kỹ thuật cho máy móc thiết bị.

- Cải tiến máy móc thiết bị trong dây truyền sản xuất

- Điều tra và xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng và giảm phế phẩm, costdown,...

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên phù hợp với quy định của pháp luật.