Tuyển Kỹ thuật sản xuất Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Kỹ thuật sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

GENERAL INFORMATION
- Báo cáo cho: Assitant Manager
-
- Tuổi: 22 up
- Quy mô nhóm: 7
- Yêu cầu kinh nghiệm: Sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp
- Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp 2025 Đại học – chuyên ngành Cơ khí, Điện-điện tử, chế tạo máy hoặc các chuyên ngành liên quan
- Giới tính: Nam
- Địa điểm tuyển ứng viên: Hưng Yên, Hải Dương (Làm việc tại Nhà máy Daikin Hưng Yên)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lắp đặt máy móc, công cụ, hệ thống sản xuất cho dây chuyền mới.
- Thiết lập & chỉnh sửa điều kiện máy cho sản phẩm mới, làm tài liệu kỹ thuật cho máy móc thiết bị.
- Cải tiến máy móc thiết bị trong dây truyền sản xuất
- Điều tra và xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng và giảm phế phẩm, costdown,...
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DAIKIN VIETNAM FACTORY, Phung Chi Kien, My Hao District, Hung Yen, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-san-xuat-thu-nhap-thuong-luong-tai-hung-yen-job344092
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 21 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Hoya Glass Disk Vietnam II Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Hoya Glass Disk Vietnam II Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,200 - 2,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,200 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Tân Hà làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Tân Hà
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD Tập Đoàn Karofi Holding
12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm