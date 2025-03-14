Tuyển Kỹ thuật sản xuất Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Bắc Giang thu nhập 2 - 3 USD

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Bắc Giang thu nhập 2 - 3 USD

Headhunter Vietnam Hrchannels.com
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Mức lương
2 - 3 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 2 - 3 USD

1) Quản lý kỹ thuật sản xuất:
- Lên kế hoạch và giám sát toàn bộ các hoạt động kỹ thuật liên quan đến sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu và điện tử.
- Phân tích, cải tiến quy trình sản xuất nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
2) Phát triển và quản lý khuôn mẫu/ sản phẩm điện tử:
- Đảm bảo thiết kế, sản xuất, bảo trì và sửa chữa sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu sản xuất.
- Quản lý vòng đời sử dụng của khuôn mẫu và đề xuất các cải tiến kỹ thuật để nâng cao độ bền và hiệu quả.
3) Tích hợp các giải pháp kỹ thuật điện tử để cải thiện quy trình và hệ thống sản xuất.
4) Giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện tử trong dây chuyền sản xuất.
5) Lãnh đạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật:
- Đào tạo, và phát triển đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên.
- Đánh giá hiệu suất, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ đội ngũ trong việc giải quyết vấn đề kỹ thuật.
6) Quản lý ngân sách và tài nguyên:
- Lập và quản lý ngân sách cho các hoạt động kỹ thuật sản xuất.
- Đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực như máy móc, thiết bị và nhân lực.
7) Đảm bảo chất lượng và an toàn lao động:
- Giám sát và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng ISO, các quy định an toàn và sức khỏe lao động.

Liên Hệ Công Ty

Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: MD Complex, Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

