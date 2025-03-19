Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiếm tra tồn kho dụng cụ cắt hàng ngày để lập kế hoạch mua dụng cụ cắt
• Setting hàng mẫu trên máy MCT các Model mới
• Sử dụng Autocad để làm bản vẽ dụng cụ cắt.
• Có thể làm chương trình gia công trên phần mềm NX, work NC...
(Không biết có thể đào tạo)
• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành về cơ khí.
• Có 2 năm kinh nghiệm vận hành máy MCT
• Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
• Sử dụng thành thạo Autocad, Exel
• Biết sử dụng và am hiểu các loại dụng cụ cắt cơ khí
• Có thể lập trình gia công các phần mềm NX, Work NC....là 1 lợi thế.
Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI