Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiếm tra tồn kho dụng cụ cắt hàng ngày để lập kế hoạch mua dụng cụ cắt

• Setting hàng mẫu trên máy MCT các Model mới

• Sử dụng Autocad để làm bản vẽ dụng cụ cắt.

• Có thể làm chương trình gia công trên phần mềm NX, work NC...

(Không biết có thể đào tạo)

• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành về cơ khí.

• Có 2 năm kinh nghiệm vận hành máy MCT

• Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

• Sử dụng thành thạo Autocad, Exel

• Biết sử dụng và am hiểu các loại dụng cụ cắt cơ khí

• Có thể lập trình gia công các phần mềm NX, Work NC....là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin