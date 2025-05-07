Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
- Đà Nẵng: Đường số 10, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Bấm thời gian cho từng công đoạn may
Thiết lập định mức thời gian chuẩn cho chuyền may, phối hợp với quản đốc/ tổ trưởng để đạt kết quả yêu cầu.
Thiết lập và theo dõi lịch trình, quy trình công đoạn lên mã hàng mới.
Cập nhật các quy trình chuẩn và áp dụng cho chuyền
Theo dõi sản lượng chuyền; làm báo cáo cân bằng chuyền; ghi chép các thay đổi trong cân bằng chuyền.
Thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong ngành sản xuất may mặc.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may, kỹ thuật may mặc.
Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Teambuilding, trà chiều….
Các quyền lợi theo Luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
