Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 10, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Bấm thời gian cho từng công đoạn may

Thiết lập định mức thời gian chuẩn cho chuyền may, phối hợp với quản đốc/ tổ trưởng để đạt kết quả yêu cầu.

Thiết lập và theo dõi lịch trình, quy trình công đoạn lên mã hàng mới.

Cập nhật các quy trình chuẩn và áp dụng cho chuyền

Theo dõi sản lượng chuyền; làm báo cáo cân bằng chuyền; ghi chép các thay đổi trong cân bằng chuyền.

Thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong ngành sản xuất may mặc.

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may, kỹ thuật may mặc.

Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa

Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

Teambuilding, trà chiều….

Các quyền lợi theo Luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

