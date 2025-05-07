Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Bấm thời gian cho từng công đoạn may

Thiết lập định mức thời gian chuẩn cho chuyền may, phối hợp với quản đốc/ tổ trưởng để đạt kết quả yêu cầu.

Thiết lập và theo dõi lịch trình, quy trình công đoạn lên mã hàng mới.

Cập nhật các quy trình chuẩn và áp dụng cho chuyền

Theo dõi sản lượng chuyền; làm báo cáo cân bằng chuyền; ghi chép các thay đổi trong cân bằng chuyền.

Thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp trên.