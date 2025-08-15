Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
- Vĩnh Phúc: factory complex, Vinh Phuc
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia vào quá trình sơ chế (giết mổ, xử lý nội tạng, cắt và lọc xương),
- Sắp xếp lịch/ca làm việc theo nhu cầu sản xuất, phân công công việc cụ thể cho từng công nhân
- Lập báo cáo hiệu suất, điều phối quy trình sản xuất cho một hoặc nhiều sản phẩm.
- Tổng hợp dữ liệu sản xuất đầu ra (số lượng sản phẩm hoàn thiện, tỷ lệ lỗi, v.v.)
- Hỗ trợ quản lý kiểm soát và đảm bảo chất lượng
- Hướng dẫn và truyền đạt kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo tại nước ngoài cho các thành viên khác
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm.
- Kiến thức cơ bản:
+ Phương pháp xử lý gia súc và xử lý thân thịt bằng dao.
+ Đảm bảo sức khỏe và sản xuất an toàn tại nhà máy chế biến, an toàn thực phẩm.
+ Cách phân loại, cân và đóng gói thịt.
+ Vận hành và vệ sinh máy móc dùng để chế biến thịt.
- Giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI