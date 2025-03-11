Tuyển Kỹ thuật sản xuất LS Electronics Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại LS Electronics Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: VSIP Industrial Zone, Tu Son, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cho dây chuyền Mạ linh kiện điện tử
- Phân tích, xử lý các vấn đề kỹ thuật, chất lượng trong quá trình Mạ
- Quản lý, giám sát thao tác tại dây chuyền làm việc
- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, quản lý công nhân theo dây chuyền làm việc
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học. chuyên ngành khác có liên quan
- Kinh nghiệm: ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm tương tự trở lên ở các vị trí kỹ sư trong nhà máy sản xuất/láp ráp linh kiện điện tử.
- Ngoại ngữ: Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc
- Tin học: Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng và phần mềm thiết kế (CAD...)
Lưu ý : yêu cầu ứng viên nộp CV bằng tiếng Anh
Tại LS Electronics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LS Electronics Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
