Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử Thực hiện các xét nghiệm thuộc các lĩnh vực huyết học, hóa sinh, vi sinh theo quy trình chuẩn và các quy định về an toàn sinh học đã được tập huấn. Theo dõi sử dụng vật tư, hóa chất, thống kê, báo cáo hàng tháng và khi có phát sinh nhu cầu đột xuất với Trưởng bộ phận theo quy trình quy định. Theo dõi vận hành máy xét nghiệm được phân công, thực hiện bảo dưỡng, chuẩn máy theo lịch, báo cáo hàng tháng và khi có sự cố phát sinh với Trưởng bộ phận.
Thực hiện các xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử
Thực hiện các xét nghiệm thuộc các lĩnh vực huyết học, hóa sinh, vi sinh theo quy trình chuẩn và các quy định về an toàn sinh học đã được tập huấn.
Theo dõi sử dụng vật tư, hóa chất, thống kê, báo cáo hàng tháng và khi có phát sinh nhu cầu đột xuất với Trưởng bộ phận theo quy trình quy định.
Theo dõi vận hành máy xét nghiệm được phân công, thực hiện bảo dưỡng, chuẩn máy theo lịch, báo cáo hàng tháng và khi có sự cố phát sinh với Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng xét nghiệm/trung tâm xét nghiệm tổng hợp hoặc chuyên khoa ( chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường) Trung thực, tận tâm và trách nhiệm Trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chuyên ngành xét nghiệm), ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội/ ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng xét nghiệm/trung tâm xét nghiệm tổng hợp hoặc chuyên khoa ( chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường)
Trung thực, tận tâm và trách nhiệm
Trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chuyên ngành xét nghiệm), ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội/ ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập HẤP DẪN: 7 triệu - 12 triệu/ tháng Đóng BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc. Có chế độ lương tháng 13. Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Mức thu nhập HẤP DẪN: 7 triệu - 12 triệu/ tháng
Đóng BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.
Có chế độ lương tháng 13.
Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản
Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 Ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-xet-nghiem-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job228751
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Hạn nộp: 22/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm THẨM MỸ VIỆN JK
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm THẨM MỸ VIỆN JK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu
THẨM MỸ VIỆN JK
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Hạn nộp: 22/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm THẨM MỸ VIỆN JK
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm THẨM MỸ VIỆN JK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu
THẨM MỸ VIỆN JK
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất