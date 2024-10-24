Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử Thực hiện các xét nghiệm thuộc các lĩnh vực huyết học, hóa sinh, vi sinh theo quy trình chuẩn và các quy định về an toàn sinh học đã được tập huấn. Theo dõi sử dụng vật tư, hóa chất, thống kê, báo cáo hàng tháng và khi có phát sinh nhu cầu đột xuất với Trưởng bộ phận theo quy trình quy định. Theo dõi vận hành máy xét nghiệm được phân công, thực hiện bảo dưỡng, chuẩn máy theo lịch, báo cáo hàng tháng và khi có sự cố phát sinh với Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng xét nghiệm/trung tâm xét nghiệm tổng hợp hoặc chuyên khoa ( chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường) Trung thực, tận tâm và trách nhiệm Trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chuyên ngành xét nghiệm), ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội/ ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập HẤP DẪN: 7 triệu - 12 triệu/ tháng Đóng BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc. Có chế độ lương tháng 13. Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...

