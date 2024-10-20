Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33

- 33A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy

- Thực hiện công việc chuyên môn về vận hành phòng xét nghiệm, quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.
- Nhận mẫu, xử lý mẫu bệnh phẩm.
- Thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm Báo cáo quản lý chất lượng, báo cáo công việc định kỳ.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc chăm sóc khách hàng;
- Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Học tập nâng cao kiến thức;
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập của Bệnh viện tổ chức;
- Phối hợp làm việc cùng các bác sĩ, điều dưỡng trong các khoa phòng;
- Thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng khoa Cận lâm sàng phân công;
- Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch, các phát sinh đột xuất theo yêu cầu của công việc;
- Làm việc theo sự phân công và điều động của Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận dịch vụ.

- Tốt nghiệp trung cấp, CĐ, ĐH chính quy về Xét nghiệm và có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm xét nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện chuyên khoa mắt.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Trung thực, chăm chỉ.

Ký HĐLĐ và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Lương KPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33-33A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

