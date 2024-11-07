Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31/4D Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân
- Nhận mẫu, kiểm tra, phân loại mẫu theo chỉ định
- Nhập thông tin bệnh nhân lên phần mềm và hệ thống máy xét nghiệm
- Thao tác với máy móc, thiết bị xét nghiệm theo quy định và phân công của người quản lý, giảm sát
- Đối chiếu, rà soát và in kết quả xét nghiệm
- Bảo quản và vận hành hiệu quả thiết bị, máy móc, tài sản của công ty bàn giao.
- Quản lý hóa chất, vật tư, mẫu vật trong phòng thí nghiệm, lên dự trù mua sắm hợp lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ
- Tuổi: 21 - 35 tuổi
- Trình độ tốt nghiệp: Cao đẳng, đại học chuyên ngành xét nghiệm y học,..
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khá, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Làm việc nghiêm túc, chấp hành các quy định của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : trao đổi khi phỏng vấn
- Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty, thưởng lễ, tết,...
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM

