Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

– Lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các xét nghiệm được phân công, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật xét nghiệm.

– Pha chế các thuốc thử để xét nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng hướng dẫn.

– Nhận và bảo quản các dụng cụ, hoá chất theo sự phân công.

– Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Nam, có CCHN (bắt buột) Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến Có khả năng gắn bó lâu dài

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Nam, có CCHN (bắt buột)

có CCHN (bắt buột)

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến

Có khả năng gắn bó lâu dài

Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần) Thưởng lễ/Tết tùy theo tình hình kinh doanh Môi trường làm việc nhân văn, y tế Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định. Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần)

Thưởng lễ/Tết tùy theo tình hình kinh doanh

Môi trường làm việc nhân văn, y tế

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định.

Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin