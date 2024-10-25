Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận
– Lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các xét nghiệm được phân công, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật xét nghiệm.
– Pha chế các thuốc thử để xét nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng hướng dẫn.
– Nhận và bảo quản các dụng cụ, hoá chất theo sự phân công.
– Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên Nam, có CCHN (bắt buột) Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến Có khả năng gắn bó lâu dài
Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần) Thưởng lễ/Tết tùy theo tình hình kinh doanh Môi trường làm việc nhân văn, y tế Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định. Nghỉ lễ, phép theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
