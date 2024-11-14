Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên Online:

Xem video recording bài giảng của giáo viên và góp ý.

Dự giờ trực tiếp giáo viên và nhận xét để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia phỏng vấn tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.

Đảm nhận một số các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: ngữ pháp tốt, phát âm chuẩn.

Đã tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý hoặc 02 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Thời gian làm việc: 8h/ngày (6 ngày/tuần) bao gồm:

- Khung giờ cố định: 5 pm - 9 pm.

- Khung giờ linh hoạt: Ca sáng (8 am - 12 pm) hoặc ca chiều (1 pm - 5 pm).

Cam kết làm việc lâu dài, tối thiểu 01 năm.

Tác phong nhanh nhẹn, chịu được áp lực, luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (Bao gồm lương cứng + phụ cấp + thưởng chất lượng công việc.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Thời gian làm việc linh hoạt sáng & tối, đủ 8h/ngày.

Chế độ BHXH, thưởng Tết hấp dẫn, 12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật.

Cấp trên thẳng thắn, thường xuyên góp ý nâng cao chuyên môn.

Môi trường giáo dục nghiêm túc và chú trọng chất lượng đào tạo.

Được ưu đãi học phí khi người thân đăng ký học tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.