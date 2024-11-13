Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Quản lý chất lượng giáo dục

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 106/42 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Xây dựng chương trình học tiếng Anh bổ trợ,
- Xây dựng học liệu cho các khóa học tiếng Anh ở trung tâm,
- Giám sát chất lượng lớp học thông qua dự giờ
- Phối hợp chạy các chương trình sự kiện với các bộ phận liên quan và các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
- Tham gia giảng dạy các lớp được phân công tại trung tâm
- Thời gian làm việc: 13h30 - 19h30 Thứ Hai đến Thứ Bảy

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Ielts từ 7.0 hoặc tương đương
- Kĩ năng làm việc trên word, excel khá. Có khả năng quản lý công việc và lập kế hoạch tốt.
- Nhạy bén và linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm
- Yêu thích trẻ nhỏ
- Có định hướng phát triển liên quan đến mảng giáo dục đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trực tiếp với giáo viên bản ngữ,
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

