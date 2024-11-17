Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà QTSC9, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai xây dựng, soạn thảo quy trình, quy định để vận hành các hoạt động của trường

Hoạch định và tiến hành các hoạt động kiểm soát tuân thủ quy trình/quy định

Kiểm soát chất lượng hoạt động đào tạo và chất lượng các dịch vụ cung cấp cho sinh viên

Thực hiện các hoạt động thu thập, phân tích các dữ liệu, chỉ số về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận

Hướng dẫn, hỗ trợ vận hành các hệ thống, quy trình quy định cho các bên liên quan

Phối hợp triển khai các dự án/hoạt động nhằm cải tiến liên tục quy trình, hệ thống

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Ngoại thương

Tư duy hệ thống, quản trị tốt

Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu tốt

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên về quản lý chất lượng/kiểm soát tuân thủ quy trình

Có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động, độc lập trong công việc

Năng động, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi

Ưu tiên: Ứng viên có hiểu biết đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực Giáo dục

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

