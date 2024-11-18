Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 6A Chợ Mới, Thị Trấn Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác Giảng dạy/Học sinh/Nhân sự tại Cơ sở Trường.

2. Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: dựa vào định biên Nhân sự được phê duyệt, dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại Trường để có những đề xuất nhân sự phù hợp.

3. QUẢN LÝ TUYỂN SINH

Lập kế hoạch Doanh Thu Tháng/Quý/Năm & Ngân sách hoạt động của Trường.

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho Trường, đưa ra mục tiêu và chiến lược phát triển hoàn thành mục tiêu doanh thu và chi phí hiệu quả.

Chủ động đề xuất với phòng MKT trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động sự kiện, chiến dịch MKT đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách.

Phối hợp cùng bộ phận Học Vụ để đề xuất các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học sư phạm các chuyên ngành hoặc khối ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc quản lý tại các tổ chức giáo dục.

- Tâm huyết với giáo dục, Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

