Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục hocmai.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy

Hệ thống Giáo dục Học Mãi (HOCMAI) là thương hiệu sản phẩm của Galaxy Education hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và học trực tuyến từ cấp 1 đến cấp 3.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm đồng đội vị trí “Chuyên viên Quản trị Chất lượng Giáo viên” để tham gia vào quá trình quản trị chất lượng, đánh giá và phát triển đội ngũ Giáo viên tiếng Anh tại Công ty.

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá nghiệp vụ sư phạm và kỷ luật của giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi và giải quyết các sai phạm liên quan đến chất lượng giáo viên.

Trao đổi với giáo viên và các đối tác về các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo viên trong quá trình hợp tác giảng dạy.

Gửi đánh giá và xếp loại cuối tháng cho giáo viên và đối tác.

Tiếp nhận và xử lý thắc mắc của giáo viên về đánh giá và sai phạm.

Tham gia xây dựng cơ chế đánh giá và xếp loại giáo viên.

Tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh như Sư phạm Tiếng Anh/ Ngôn ngữ Anh/ Quản lý giáo dục/ v.v.

Có từ 01 - 04 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Quản lý chất lượng Giáo viên, Học viên/ Phát trển Học liệu Tiếng Anh/ Giảng dạy Tiếng Anh.

Có chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

Mức lương cứng từ 10,000,000 đến 15,000,000 VND (Gross) và thưởng KPI theo tháng

12 ngày phép/ năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật, 1 ngày nghỉ lễ 20/11 và chính sách review lương hàng năm

Có cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục công nghệ năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Được góp ý phát triển về chuyên môn bởi đồng nghiệp giàu kinh nghiệm

Tham gia các bổi đào tạo nâng cao về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ

Cấp các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc

