Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy

● Quản lý và giám sát tiến độ, đôn đốc việc hoàn thành bài tập của học viên, bao gồm: đưa ra gợi ý sửa lỗi, chấm điểm chất lượng bài tập.

● Tham gia vào quá trình đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, bao gồm việc dự giờ, đánh giá KPI và thu thập phản hồi từ học viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

● Thực hiện kiểm tra, chấm điểm và quản lý niêm phong bài thi; đảm bảo không có hành vi sao chép.

● Góp phần xây dựng và phát triển tài liệu giảng dạy phù hợp với nhu cầu học tập và tiêu chuẩn giảng dạy của tổ chức.

● Tham gia các hoạt động chuyên môn để trao đổi, học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

● Soạn và chữa bài cho học viên

● Tốt nghiệp Đại học trở lên

● Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là excel, powerpoint).

● Nhiệt tình, cầu tiến trong công việc

● Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

● Sử dụng tiếng Anh tốt, tối thiểu 6.5 IELTS trở lên

● Làm việc 6 ngày/tuần & 1 ngày nghỉ trong tuần tự chọn. Lựa chọn khung giờ làm việc linh hoạt:

Khung giờ 1: 8:30 - 18:30

Khung giờ 2: 12:30 - 21:00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức thu nhập: 9 - 12 triệu/ tháng

● Phụ cấp ăn trưa VND 700,000/tháng.

● Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng từ các hoạt động chuyên môn tại American Study

● Nhân viên đào tạo được training/ đào tạo tất cả các quy trình làm việc trước khi nhận công việc

● Tham gia các khóa đào tạo, sinh hoạt chuyên môn

● Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ

● Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích (thưởng nóng, thưởng du lịch trong và ngoài nước), thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

● Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

