Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Quản lý chất lượng giáo dục

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2,5,6 Tòa Vincem Comatce Tower , số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính,, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Trực tiếp đánh giá và quản lý chất lượng về công tác đánh giá chất lượng 2000 gia sư định kỳ
- Thu thập, phân tích và đề xuất giải pháp phối hợp nhằm kiểm soát chất lượng gia sư tiêu chuẩn
- Thực hiện quản trị và kiểm soát dữ liệu hệ thống quản trị chất lượng gia sư
- Thực hiện chỉ báo và phối hợp các bộ phận chuyên môn xử lý các vấn đề bất thường về chất lượng dưới chuẩn.
- Thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ về chất lượng gia sư.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên có kiến thức về quản trị dữ liệu, hệ thống PowerBI, LMS, ERP, hoặc CRM.
- Có kinh nghiệm trong kiểm soát chất lượng, kiểm soát chỉ số vận hành của các công ty cùng lĩnh vực giáo dục.
- Excel thành thạo
- Tổ chức, chuẩn hóa dữ liệu và lập báo cáo.
- Quản lý thời gian và giao tiếp tốt, tỉ mỉ, có trách nhiệm, chịu áp lực tốt.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12-15tr/tháng
- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.
- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng
- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc
Môi trưởng làm việc :
- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 2, Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân; Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Mach office, số 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh

