Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 542 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động của Spa, đảm bảo hoạt động diễn ra trơn tru và hiệu quả.

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing để thu hút khách hàng.

Quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng hài lòng.

Quản lý hàng tồn kho, đặt hàng và kiểm soát chi phí.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý, chạy doanh số.

Ưu tiên có kiến thức về các dịch vụ Spa và chăm sóc sức khỏe.

Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo và huấn luyện.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn (phụ thuộc vào năng lực, có lương cứng), thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Nghỉ 04 ngày/tháng theo quy định.

Về sớm 03 buổi/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

