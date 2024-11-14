Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Quản lý và điều hành cơ sở dịch vụ spa :

Giám sát mọi hoạt động diễn ra tại spa hàng ngày theo đúng quy trình và thời gian quy định

Kiểm tra, giao việc, đốc thúc nhân viên: Sắp xếp tour, phân chia công việc của các nhân viên spa; điều nhân viên phù hợp để thực hiện cho khách

Cải tiến, hoàn thiện quy trình nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt nhất

Phối hợp bộ phận marketing, kinh doanh để xây dựng và tổ chức sự kiện và chương trình khuyến mại, thúc đẩy quảng bá thương hiệu

Đảm bảo số lượng, chất lượng và dịch vụ Khách hàng, Đưa ra quyết định, giải pháp cho khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

Nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm phong phú và cao cấp hơn từ khách hàng, thu hút sự chú ý từ khách hàng tiềm năng

- Báo cáo ban lãnh đạo khi có yêu cầu

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và các kỹ năng khác:

Kỹ năng Giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, giải quyết vấn đề

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Nhạy bén với thị trường. Linh hoạt, nhiệt tình, tận tâm với công việc và chịu áp lực tốt

Luôn cầu tiến, có nguyên tắc và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30-35 triệu gồm Lương cứng + % doanh thu, thưởng, phụ cấp.

Thử việc 1 tháng, hưởng 100% lương

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH và chính sách theo quy định

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thưởng các ngày lễ tết

Hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.