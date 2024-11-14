Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Quản lý và điều hành cơ sở dịch vụ spa :
Giám sát mọi hoạt động diễn ra tại spa hàng ngày theo đúng quy trình và thời gian quy định
Kiểm tra, giao việc, đốc thúc nhân viên: Sắp xếp tour, phân chia công việc của các nhân viên spa; điều nhân viên phù hợp để thực hiện cho khách
Cải tiến, hoàn thiện quy trình nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt nhất
Phối hợp bộ phận marketing, kinh doanh để xây dựng và tổ chức sự kiện và chương trình khuyến mại, thúc đẩy quảng bá thương hiệu
Đảm bảo số lượng, chất lượng và dịch vụ Khách hàng, Đưa ra quyết định, giải pháp cho khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
Nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm phong phú và cao cấp hơn từ khách hàng, thu hút sự chú ý từ khách hàng tiềm năng
- Báo cáo ban lãnh đạo khi có yêu cầu
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và các kỹ năng khác:
Kỹ năng Giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, giải quyết vấn đề
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Nhạy bén với thị trường. Linh hoạt, nhiệt tình, tận tâm với công việc và chịu áp lực tốt
Luôn cầu tiến, có nguyên tắc và trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng, hưởng 100% lương
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH và chính sách theo quy định
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thưởng các ngày lễ tết
Hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
