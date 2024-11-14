Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 402 Phạm Thái Bường, Khu Phố Mỹ Khánh, Phường Tân Phong, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Quản lý cửa hàng, nhân viên tại cửa hàng

- Đánh giá thường xuyên về kỹ năng tay nghê của KTV SPA

- Quảng cáo các hoạt động chủ đề của tháng

- Thành lập văn hóa cửa hàng

- Hợp tác các hoạt động liên quan chi nhánh

- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực làm đẹp, từng làm qua quản lý cửa hàng

- Nắm vững kiến thức làm đẹp, kiến thức quản lý cửa hàng

- Có kỹ năng giao tiếp, xữ lý vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhe nhàng

- Biết tiếng Trung (ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT..

- Thưởng cuối năm, lễ, sinh nhật...

- Trợ cấp làm đẹp, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

- Du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

