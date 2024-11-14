Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Tuyển dụng quản lý Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 402 Phạm Thái Bường, Khu Phố Mỹ Khánh, Phường Tân Phong, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Quản lý cửa hàng, nhân viên tại cửa hàng
- Đánh giá thường xuyên về kỹ năng tay nghê của KTV SPA
- Quảng cáo các hoạt động chủ đề của tháng
- Thành lập văn hóa cửa hàng
- Hợp tác các hoạt động liên quan chi nhánh
- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực làm đẹp, từng làm qua quản lý cửa hàng
- Nắm vững kiến thức làm đẹp, kiến thức quản lý cửa hàng
- Có kỹ năng giao tiếp, xữ lý vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhe nhàng
- Biết tiếng Trung (ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT..
- Thưởng cuối năm, lễ, sinh nhật...
- Trợ cấp làm đẹp, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu thương mại dịch vụ (tầng 1), số L0.04, Lô L Chung cư lô, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

