Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Đường 3/2, P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình tiếp đón khách, quy trình dịch vụ, nghiêm ngặt trong nội quy của công ty, hướng dẫn phân công công việc cho nhân viên • Xây dựng các tiêu chuẩn, chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ, chất lượng tay nghề cho nhân viên của cơ sở • Theo dõi mức độ cải thiện da của mỗi khách hàng, nắm rõ dịch vụ khách hàng đang điều trị, trực tiếp giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng • Phối hợp với phòng CSKH để hỗ trợ những thắc mắc của khách tại nhà, đưa ra những chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng • Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới, đào tạo nhân viên cũ. • Theo dõi việc sử dụng máy móc, sản phẩm làm khách theo định kì • Triển khai xuống cơ sở những quy định, thông báo từ cấp trên đưa xuống • Thực hiện tốt các quy định và quy chế của công ty • Đề xuất những vấn đề liên quan đến công việc đang phụ trách, báo cáo hàng tuần về công việc, nhân sự tại cơ sở. • Hỗ trợ tuyệt đối cho tất cả nhân sự trong trường hợp vắng mặt/ nghỉ làm nhưng không tính thưởng (tiền commission cho những công việc hỗ trợ này).

• Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình tiếp đón khách, quy trình dịch vụ, nghiêm ngặt trong nội quy của công ty, hướng dẫn phân công công việc cho nhân viên

• Xây dựng các tiêu chuẩn, chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ, chất lượng tay nghề cho nhân viên của cơ sở

• Theo dõi mức độ cải thiện da của mỗi khách hàng, nắm rõ dịch vụ khách hàng đang điều trị, trực tiếp giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

• Phối hợp với phòng CSKH để hỗ trợ những thắc mắc của khách tại nhà, đưa ra những chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng

• Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới, đào tạo nhân viên cũ.

• Theo dõi việc sử dụng máy móc, sản phẩm làm khách theo định kì

• Triển khai xuống cơ sở những quy định, thông báo từ cấp trên đưa xuống

• Thực hiện tốt các quy định và quy chế của công ty

• Đề xuất những vấn đề liên quan đến công việc đang phụ trách, báo cáo hàng tuần về công việc, nhân sự tại cơ sở.

• Hỗ trợ tuyệt đối cho tất cả nhân sự trong trường hợp vắng mặt/ nghỉ làm nhưng không tính thưởng (tiền commission cho những công việc hỗ trợ này).

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cao đẳng trở lên hoặc chuyên ngành có liên quan

• Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

• Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn và chăm sóc khách hàng

• Ngoại hình khá.

• Kỹ năng giao tiếp lưu loát, xử lý tình huống tốt.

• Linh hoạt, chủ động và có tính trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 15tr - 25tr

• Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thưởng lương tháng 13

• Các chế độ phúc lợi & hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty

• Được đào tạo hoà nhập, hướng dẫn công việc

• Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin