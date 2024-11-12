Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Tuyển dụng quản lý Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm bảo hoạt động kinh doanh spa.
Đào tạo, quản lý, giám sát và đánh giá nhân sự
Phối hợp và tham gia tuyển dụng nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm theo yêu cầu tuyển dụng
Tham gia đào tạo trực tiếp về kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo chuyên ngành được giao. Tham gia đánh giá nhân sự định kỳ hoặc lập báo cáo đột xuất khi cần thiết.
Chủ động rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ.
Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động hàng ngày của toàn bộ Spa
Làm việc chặt chẽ với Quản lý Spa để lãnh đạo và phát triển Spa và đội ngũ
Luôn duy trì các tiêu chuẩn cao.
Quản lý Sức khỏe và An toàn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Chủ động và có trách nhiệm với công việc
Hiểu biết về digital mkt, telesale
Yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

LC: 15 - 25 Triệu + Thưởng
Thời gian thử việc: 1-2 THÁNG
Độ tuổi: 23 - 35
Phúc lợi: Đầy đủ
Ngày nghỉ: 2 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

