Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM
- Hà Nội: 89 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm về doanh số của Cửa hàng phụ trách.
Quản lý nhân sự, tài sản, thu chi tại cửa hàng
Soi da, tư vấn các liệu trình phù hợp với khách hàng
Điều phối nhân sự đảm bảo vệ sinh và an ninh tại cửa hàng
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm Sale
Kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình
Yêu thích mỹ phẩm, Spa làm đẹp, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng xây dựng, quản lý đội nhóm.
Biết cách lên kế hoạch, quản lý công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12-20 triệu Bao gồm: Lương cơ bản+Phụ cấp+Thưởng Doanh thu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý vùng, Quản lý khu vực, Giám đốc kinh doanh
Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM
