Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh số của Cửa hàng phụ trách. Quản lý nhân sự, tài sản, thu chi tại cửa hàng Soi da, tư vấn các liệu trình phù hợp với khách hàng Điều phối nhân sự đảm bảo vệ sinh và an ninh tại cửa hàng Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ngoại hình ưa nhìn Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm Sale Kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình Yêu thích mỹ phẩm, Spa làm đẹp, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng xây dựng, quản lý đội nhóm. Biết cách lên kế hoạch, quản lý công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-20 triệu Bao gồm: Lương cơ bản+Phụ cấp+Thưởng Doanh thu Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý vùng, Quản lý khu vực, Giám đốc kinh doanh Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

