Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chung các dịch vụ, sản phẩm, nhân sự của cơ sở da liễu, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru và hiệu quả.

Tiếp nhận, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ da liễu, thẩm mỹ.

Chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ và khách hàng xử lý các khiếu nại của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tình trạng da theo nhu cầu đối với các gói dịch vụ đang có tại phòng khám.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chốt dịch vụ, thanh toán, ghi nhận thông tin khách hàng.

Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng sau dịch vụ, giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như khiếu nại khách hàng nếu có.

Chịu trách nhiệm về doanh số chỉ tiêu được giao hàng tháng của cở sở mình quản lý và báo cáo trước BLĐ công ty

Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên trong cơ sở. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân sự tại cơ sở, điều động hoặc hỗ trợ công việc chung khi cần thiết

Kết hợp với Phòng Nhân sự tuyển dụng, đào tạo Nhân viên Bộ phận phụ trách, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Đảm bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ cho cơ sở da liễu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tối thiểu trên 2 năm làm vị trí tương đương & trước thời gian đó đã làm thực chiến trong lĩnh vực Tư vấn trực tiếp tại các Thẩm mỹ viện, Spa, mỹ phẩm

Ưu tiên các Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ về da, laser công nghệ cao hoặc nâng cơ, căng chỉ.

Yêu thích công việc làm đẹp, Tư vấn chăm sóc Khách hàng

Kỹ năng upsale tốt, đam mê tư vấn và mong muốn thu nhập cao

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Thu nhập bao gồm (30 - 50 triệu): Lương chính 20 - 25 triệu + KPIs

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng: Doanh số cá nhân, thưởng Hotbonus, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team buiding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

