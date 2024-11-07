Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Tuyển dụng quản lý Spa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chung các dịch vụ, sản phẩm, nhân sự của cơ sở da liễu, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru và hiệu quả.
Tiếp nhận, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ da liễu, thẩm mỹ.
Chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ và khách hàng xử lý các khiếu nại của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tình trạng da theo nhu cầu đối với các gói dịch vụ đang có tại phòng khám.
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chốt dịch vụ, thanh toán, ghi nhận thông tin khách hàng.
Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng sau dịch vụ, giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như khiếu nại khách hàng nếu có.
Chịu trách nhiệm về doanh số chỉ tiêu được giao hàng tháng của cở sở mình quản lý và báo cáo trước BLĐ công ty
Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên trong cơ sở. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân sự tại cơ sở, điều động hoặc hỗ trợ công việc chung khi cần thiết
Kết hợp với Phòng Nhân sự tuyển dụng, đào tạo Nhân viên Bộ phận phụ trách, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp
Đảm bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ cho cơ sở da liễu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu trên 2 năm làm vị trí tương đương & trước thời gian đó đã làm thực chiến trong lĩnh vực Tư vấn trực tiếp tại các Thẩm mỹ viện, Spa, mỹ phẩm
Ưu tiên các Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ về da, laser công nghệ cao hoặc nâng cơ, căng chỉ.
Yêu thích công việc làm đẹp, Tư vấn chăm sóc Khách hàng
Kỹ năng upsale tốt, đam mê tư vấn và mong muốn thu nhập cao
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Thu nhập bao gồm (30 - 50 triệu): Lương chính 20 - 25 triệu + KPIs
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng: Doanh số cá nhân, thưởng Hotbonus, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team buiding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245638
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 25/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 100 - 120 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Hạn nộp: 25/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 100 - 120 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YB SPA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH YB SPA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 120 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 100 Triệu
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 11 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 25/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 100 - 120 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Hạn nộp: 25/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ K - JIN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 100 - 120 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YB SPA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH YB SPA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 120 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 100 Triệu
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất