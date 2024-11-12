Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tuyển dụng quản lý Spa

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 2, khu CityLand Center Hill Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý chung đội ngũ nhân viên phòng dịch vụ khách hàng trong việc thực hiện nội quy, quy định, quy trình, quy chế và trong việc thực hiện liệu trình điều trị cho khách hàng của công ty.
Chịu trách nhiệm doanh thu toàn chi nhánh Spa từ công ty giao.
Theo dõi lượng khách hàng ngày và những ngày chạy chương trình.
Đảm bảo 100% khách hàng hài lòng với chất lượng phục vụ của cơ sở spa (Trong quá trình thực hiện, chăm sóc sau dịch vụ, tái sử dụng dịch vụ...).
Đảm bảo chi nhánh hoạt động hiệu quả, tuân thủ các quy định và quy trình của công ty.
Linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh, xử lý khiếu nại và thắc mắc khách hàng (nếu có).
Báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ và các việc phát sinh dưới sự chỉ đạo của BGĐ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Từ 25 tuổi trở lên
Có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý Quản lý spa, sale spa/thẩm mỹ.
Nắm vững kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành spa.
Kiến thức và kỹ năng tốt về Vận hành/Tư vấn khách hàng/Dịch vụ thẩm mỹ.
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại tốt
Có khả năng Quản lý khối lượng công việc lớn.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành.
Có niềm đam mê và muốn gắn bó lâu dài trong lĩnh vực làm đẹp.
Chủ động trong công việc và chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Đóng BHXH đầy đủ.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.
Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với quản lý có năng lực và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 209/8L Quốc Lộ 13, Phường 26 , Bình Thạnh, TP. HCM

