Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, đảm bảo hoạt động của Spa. Giám sát quy trình vận hành Spa, quy chuẩn về an toàn và sức khỏe, chất lượng sản phẩm cung cấp và dịch vụ Spa. Đảm bảo cơ sở vật chất luôn trong tình trạng đầy đủ, ổn định. Báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp về hoạt động của Spa. Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ nhân viên trong công việc chăm sóc khách hàng, tư vấn các gói dịch vụ cho khách hàng. Đào tạo, quản lý, phân công nhân viên phù hợp với hoạt động của Spa. Xử lý và giải quyết các tình huống phát sinh. Sắp xếp lịch làm việc, ca làm việc của nhân viên. Báo cáo hàng tháng về doanh thu, nhân sự, số lượng khách, phản hồi của khách và tình trạng cơ sở vật chất của Spa. Đánh giá hiệu suất của nhân viên hàng tháng và đưa ra hình thức khen thưởng/ kỷ luật phù hợp.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý tại các Spa/phòng khám Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt. Có khả năng xử lý tình huống tốt, nắm bắt công việc nhanh Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, chủ động, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả Trung thực, khả năng tư duy tốt, chịu áp lực cao trong công việc. Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán - thương lượng Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...).

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 25 – 35 triệu đồng tùy kinh nghiệm. Du lịch hàng năm, lương tháng 13, bhxh, và nghỉ lễ theo quy định. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo liên tục. Giảm giá dịch vụ spa cho nhân viên và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH

