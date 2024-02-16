[Bà Rịa Vũng Tàu] VECTORV TECH Thực tập sinh chăm sóc khách hàng 2 người Toàn thời gian cố định lương Đến 3 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại VECTORV TECH
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 205A Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu
- Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng trong việc xử lý các yêu cầu và thắc mắc từ đối tác khách hàng.
- Hỗ trợ trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác khách hàng.
- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại và email để thu thập thông tin và cập nhật về nhu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ trong việc xây dựng báo cáo và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, marketing, tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng làm việc nhóm.
- Sẵn lòng học hỏi và làm việc chăm chỉ.
- Có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh và marketing là một lợi thế.
- Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Word, Excel và PowerPoint.
Tại VECTORV TECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong một môi trường chuyên nghiệp.
- Được đào tạo và hỗ trợ bởi các chuyên gia trong lĩnh vực.
- Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và xây dựng mạng lưới quan hệ.
- Hỗ trợ chi phí thực tập và các khoản phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VECTORV TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI