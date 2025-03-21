Tuyển Nhân viên kinh doanh Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited làm việc tại An Giang thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
- An Giang:
- Long Xuyên, Tri Tôn
- Bạc Liêu
- Nha Trang; Vạn Ninh, Ninh Hòa
- Bà Rịa, Vũng Tàu, Xuyên Mộc
- Quận 5,6,11, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Bảo đảm đạt chỉ tiêu doanh số, phân phối, điểm bán lẻ và trưng bày theo từng đội bán hàng trên địa bàn
- Hướng dẫn và giám sát NVBH nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng đắn & hiệu quả các công cụ bán hàng của Công ty
- Thiết lập chỉ tiêu phân phối và kinh doanh cho từng đội và Nhân viên Bán hàng
- Quản lý doanh số của từng đội bán hàng/ nhãn hàng/ kênh bán hàng; theo dõi thị trường; phân tích số liệu kinh doanh nhằm đóng góp ý kiến cho phương hướng phát triển của Công ty
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phân phối trên địa bàn phụ trách
- Quản lý các đại lý trên địa bàn nhằm bảo đảm họ tuân thủ các hướng dẫn, làm báo cáo, cũng như các yêu cầu thanh toán và tồn trữ hàng hóa của Công ty
- Hỗ trợ Công ty trong việc tuyển dụng và huấn luyện cho Nhân viên Bán hàng trên địa bàn
- Lập & thực hiện kế hoạch thăm thị trường; báo cáo doanh số và các vấn đề phát sinh cho Trưởng Khu Vực
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu địa bàn và có mối quan hệ khách hàng tốt
- Có kiến thức về kênh bán hàng, hiểu kênh phân phối cũng như về kĩ năng quản lí đội ngũ, Nhà phân phối và chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng thuyết phục, thương lượng với đối tác
Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng, quý (Thưởng Sell in, Sell out, KPI) – trung bình 7,000,000 – 8,000,000 (đạt số 100%)
- Cung cấp sim điện thoại hạn mức 600k/tháng
- 13 ngày phép/ năm
- Lương tháng 13 (dựa trên số tháng làm việc thực tế tại PVM)
- Tăng lương
- BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PVM sẽ mua cho bản thân FS + 1 vợ/chồng + 2 con
- Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp với định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp
- Du lịch, chương trình gắn kết đội ngũ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
