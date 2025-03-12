Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 168 đường 3/2, phường 10,Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp khách và nhận xe vào sửa chữa đúng theo tiêu chuẩn quy trình 6 bước làm hài lòng khách hàng.
Kiểm tra việc phục vụ khách hàng và không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Xữ lý các công việc bảo hiểm theo qui trình thống nhất với công ty bảo hiểm.
Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động marketing dịch vụ.
Thực hiện công việc Kaizen và một số công việc khác theo chỉ đạo của Giám Đốc dịch vụ…

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng cần tuyển: 03.
Nam/ Nữ từ 24 – 40 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật ô tô…
Ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí cố vấn dịch vụ, Nắm vững kiến thức kỹ thuật ô tô, quy trình dịch vụ.
Giao tiếp tốt, năng động, trung thực và nhiệt tình trong công việc có tính tổ chức.
Sử dụng thành thạo vi tính Microsoft Office. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
Ưu tiên có Giấy phép lái xe ô tô.
Ưu tiên trên 1 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương thưởng của Nhân Viên luôn được quan tâm hàng đầu
Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết cùng các chế độ khác theo chính sách và quy định chung.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc.
Chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn, BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team-Building, du lịch hàng năm…
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 168 Đường 3 tháng 2, phường 10, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

