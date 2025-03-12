Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Toyota Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

Tiếp khách và nhận xe vào sửa chữa đúng theo tiêu chuẩn quy trình 6 bước làm hài lòng khách hàng.

Kiểm tra việc phục vụ khách hàng và không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Xữ lý các công việc bảo hiểm theo qui trình thống nhất với công ty bảo hiểm.

Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động marketing dịch vụ.

Thực hiện công việc Kaizen và một số công việc khác theo chỉ đạo của Giám Đốc dịch vụ…

Yêu Cầu Công Việc

Số lượng cần tuyển: 03.

Nam/ Nữ từ 24 – 40 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật ô tô…

Ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí cố vấn dịch vụ, Nắm vững kiến thức kỹ thuật ô tô, quy trình dịch vụ.

Giao tiếp tốt, năng động, trung thực và nhiệt tình trong công việc có tính tổ chức.

Sử dụng thành thạo vi tính Microsoft Office. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.

Ưu tiên có Giấy phép lái xe ô tô.

Ưu tiên trên 1 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực chuyên môn.

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Lương thưởng của Nhân Viên luôn được quan tâm hàng đầu

Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết cùng các chế độ khác theo chính sách và quy định chung.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc.

Chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn, BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team-Building, du lịch hàng năm…

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

