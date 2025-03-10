Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 02 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam,Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm tra, phân tích số liệu tài chính, lập báo cáo theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kiểm tra, đánh giá và quản trị rủi ro tài chính, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất tài chính.
Kiểm soát tuân thủ thuế, pháp lý kế toán, lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn.
Làm việc với kiểm toán độc lập, ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác khác liên quan.
Tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quy trình quy chế tài chính kế toán để phục vụ hoạt động hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính tại các trường uy tín (NEU, FTU, UEH, Học viện Tài chính, RMIT...).
Kinh nghiệm từ 3 năm kế toán tổng hợp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc quản trị rủi ro.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA hoặc đã có kinh nghiệm làm kiểm toán
Thành thạo các chuẩn mực kế toán VAS, quy định hiện hành về thuế, có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán thông dụng.
Trung thực, cẩn trọng, tư duy phân tích tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: [thoả thuận] + thưởng + phúc lợi
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều mảng nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến lên Giám đốc tài chính.
Bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép năm, team-building, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Bà Rịa-Vũng Tàu: 02 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

