Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tư vấn, hỗ trợ học viên và phụ huynh để hoàn tất quá trình đăng ký nhập học.
- Thu học phí và cập nhật thông tin thanh toán của học viên lên hệ thống.
- Cập nhật và quản lý thông tin học viên trong suốt khóa học.
- Chăm sóc và hỗ trợ học viên các vấn đề liên quan trong khóa học: gửi sách cho học viên, đăng ký lịch thi, giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình đào tạo...
- Trao đổi và thông báo kịp thời với giáo viên và trợ giảng về các vấn đề của học viên.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng nắm bắt tâm lý thuyết phục khách hàng
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI