Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 71 Ba Cu,Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm công ty đang bán với các thương hiệu nổi tiếng như: Nike,Adidas, Asics, Lecoq, Lining, 361...
Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất vào mọi lúc.
Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng...
Duy trì sản phẩm trưng bày theo đúng sắp xếp của nhân viên trưng bày
Xuất/nhập, kiểm kê hàng hóa định kỳ theo kế hoạch
Một số nội dung khác mà Công Ty quy định trong suốt quá trình làm việc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong ngành bán lẻ cao cấp là lợi thế.
Có thể làm fulltime xoay ca 8h/ ngày theo sự sắp xếp của Quản lý cửa hàng.
Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc, chịu khó, biết lắng nghe, làm việc nhóm, hòa đồng, kỹ năng thuyết phục tốt....
Nam, Nữ có ngoại hình dễ nhìn. Nam cao 1,68m trở lên, Nữ cao 1,50m trở lên
Giọng nói dễ nghe, không nói lắp, ngọng
Tuổi: từ 18 đến 25 tuổi

Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.
Thu nhập = Lương cơ bản từ 5,5-6tr + thưởng KPI + thưởng tip (Từ 7-10trieu/ tháng)
Thử việc 01 tháng, hưởng 85% mức lương chính thức + thưởng KPI
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: CHP/CHT
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty
Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT và các chế độ khác.
Được phát đồng phục làm việc: áo, giày thương hiệu nổi tiếng.
Các chế độ phúc lợi, thưởng khác:lễ tết, thưởng tháng 13.
Được mua hàng với giá ưu đãi cho nhân viên
Cùng một số các đãi ngộ khác theo quy định của NH Maxxsport

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

