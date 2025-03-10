Tuyển Nhân viên kinh doanh 360 CORP làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 6 - 15 Triệu

360 CORP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
360 CORP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại 360 CORP

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

• Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
• Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực bạn đang sinh sống
• Tư vấn gói dịch vụ hệ thống quản lý doanh nghiệp, khuyến mãi của công ty, tiến hành chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
• Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Đào tạo/chuyển giao sản phẩm/công nghệ giúp khách hàng sử dụng sản phẩm & hỗ trợ khách hàng trong thời gian xử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ,ĐH các khối Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan đến quản trị.
Đuổi đời từ 26 - 40 tuổi
Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết là một lợi thế
Đam mê hoạt động kinh doanh, có năng lực kiếm tiền.
Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng về dịch vụ.
Có thể làm việc độc lập, chịu trách nhiệm, làm việc nhóm.
Có hiểu biết cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến.
Có năng lực tự khai thác thị trường nơi bạn sinh sống & làm việc
Có năng lực thúc đẩy doanh số bán hàng , có kinh nghiệm trong Sales phần mềm/hệ thống quản lý doanh nghiệp/chuyển đổi số.
Có khát vọng làm việc thu nhập cao và chịu được áp lực công việc tốt

Tại 360 CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng thứ 13
Các khoản thưởng khác theo quy chế của công ty.
Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 360 CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

360 CORP

360 CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

