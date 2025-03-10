Tuyển Nhân viên kinh doanh 360 CORP làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

• Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

• Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực bạn đang sinh sống

• Tư vấn gói dịch vụ hệ thống quản lý doanh nghiệp, khuyến mãi của công ty, tiến hành chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

• Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Đào tạo/chuyển giao sản phẩm/công nghệ giúp khách hàng sử dụng sản phẩm & hỗ trợ khách hàng trong thời gian xử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ,ĐH các khối Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan đến quản trị.

Đuổi đời từ 26 - 40 tuổi

Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết là một lợi thế

Đam mê hoạt động kinh doanh, có năng lực kiếm tiền.

Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng về dịch vụ.

Có thể làm việc độc lập, chịu trách nhiệm, làm việc nhóm.

Có hiểu biết cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến.

Có năng lực tự khai thác thị trường nơi bạn sinh sống & làm việc

Có năng lực thúc đẩy doanh số bán hàng , có kinh nghiệm trong Sales phần mềm/hệ thống quản lý doanh nghiệp/chuyển đổi số.

Có khát vọng làm việc thu nhập cao và chịu được áp lực công việc tốt

Tại 360 CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng thứ 13

Các khoản thưởng khác theo quy chế của công ty.

Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 360 CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin