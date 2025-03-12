Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 449 Bình Giã, P.9, TP.Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tính toán, thiết kế kết cấu cơ khí, thiết bị chuyển động, thiết bị nâng hạ ứng dụng trong công nghiệp hàng hải và dầu khí

Tham gia công tác tư vấn về kỹ thuật trong các dự án cùng các nhân viên phòng Kinh doanh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.

Kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác Kỹ thuật cho các Hợp đồng của dự án đã trúng thầu

Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức: Nhân viên chính thức

Lương khởi điểm: Từ 20 – 25 triệu/tháng.

Phụ cấp đi biển (nếu có): 1.500.000 – 2.000.000/ngày (theo dự án)

Phụ cấp cơm trưa: 50.000 / 1 ngày làm việc.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy

Phúc lợi: Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước.

Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước.

Nếu là Sinh Viên chưa có nhiều kinh nghiệm mức lương sẽ theo thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin