Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 449 Bình Giã, P.9, TP.Vũng Tàu, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tính toán, thiết kế kết cấu cơ khí, thiết bị chuyển động, thiết bị nâng hạ ứng dụng trong công nghiệp hàng hải và dầu khí
Tham gia công tác tư vấn về kỹ thuật trong các dự án cùng các nhân viên phòng Kinh doanh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.
Kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác Kỹ thuật cho các Hợp đồng của dự án đã trúng thầu
Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi Thì Được Hưởng Những Gì
Hình thức: Nhân viên chính thức
Lương khởi điểm: Từ 20 – 25 triệu/tháng.
Phụ cấp đi biển (nếu có): 1.500.000 – 2.000.000/ngày (theo dự án)
Phụ cấp cơm trưa: 50.000 / 1 ngày làm việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy
Phúc lợi: Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước.
Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước.
Nếu là Sinh Viên chưa có nhiều kinh nghiệm mức lương sẽ theo thỏa thuận khi phỏng vấn.
Lương khởi điểm: Từ 20 – 25 triệu/tháng.
Phụ cấp đi biển (nếu có): 1.500.000 – 2.000.000/ngày (theo dự án)
Phụ cấp cơm trưa: 50.000 / 1 ngày làm việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy
Phúc lợi: Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước.
Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước.
Nếu là Sinh Viên chưa có nhiều kinh nghiệm mức lương sẽ theo thỏa thuận khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI