Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 449 Bình Giã, P.9, TP.Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tính toán, thiết kế kết cấu cơ khí, thiết bị chuyển động, thiết bị nâng hạ ứng dụng trong công nghiệp hàng hải và dầu khí
Tham gia công tác tư vấn về kỹ thuật trong các dự án cùng các nhân viên phòng Kinh doanh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.
Kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác Kỹ thuật cho các Hợp đồng của dự án đã trúng thầu
Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức: Nhân viên chính thức
Lương khởi điểm: Từ 20 – 25 triệu/tháng.
Phụ cấp đi biển (nếu có): 1.500.000 – 2.000.000/ngày (theo dự án)
Phụ cấp cơm trưa: 50.000 / 1 ngày làm việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy
Phúc lợi: Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước.
Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước.
Nếu là Sinh Viên chưa có nhiều kinh nghiệm mức lương sẽ theo thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 449 Bình Giã, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

