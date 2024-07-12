[Hà Giang] Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Tuyển dụng Quản lý Cửa hàng - Thu nhập 8-12tr/tháng, Làm việc tại Hà Giang 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 8 đến 12 triệu

[Hà Giang] Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Tuyển dụng Quản lý Cửa hàng - Thu nhập 8-12tr/tháng, Làm việc tại Hà Giang 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 8 đến 12 triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Ngày đăng tuyển: 12/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Giang: L1

- 05 tầng L1, TTTM Vincom Plaza Hà Giang, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Thành phố Hà Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Training cho các nhân viên bán hàng mới.

- Lên kế hoạch công việc cho nhân viên và cho cửa hàng.

- Đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng.

- Bán hàng và hỗ trợ nhân viên bán hàng khi cửa hàng đông khách.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa.

- Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn.

- Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng.

- Nghiêm túc, nhiệt tình, nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, có trách nhiệm trong công việc và đạt hiệu quả cao.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 23 – 35;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí tương đương;

- Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ham học hỏi, đam mê kinh doanh;

- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó trong công việc;

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống tốt;

- TRUNG THỰC, TẬN TÂM, NĂNG ĐỘNG. 

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8.000.000 – 12.000.000đ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng doanh số);

- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% Lương cơ bản + Thưởng Doanh số;

- Quà thưởng các ngày Lễ, Tết;

- Thưởng lương tháng 13;

- Được đóng BHXH khi làm việc sau thời gian thử việc;

- Được đào tạo, nâng cấp nghiệp vụ thường xuyên;

- Được cấp đồng phục thể thao cao cấp trong suốt quá trình làm việc;

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp trên 10 năm hoạt động, quy mô nhân sự trên 1000 người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CH2.2, Tầng 2, Tòa Handiresco, Số 31 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

