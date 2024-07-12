[Hà Giang] Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Tuyển dụng Quản lý Cửa hàng - Thu nhập 8-12tr/tháng, Làm việc tại Hà Giang 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 8 đến 12 triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Nghiêm túc, nhiệt tình, nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, có trách nhiệm trong công việc và đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng.

- Bán hàng và hỗ trợ nhân viên bán hàng khi cửa hàng đông khách.

- Đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng.

- Lên kế hoạch công việc cho nhân viên và cho cửa hàng.

- Training cho các nhân viên bán hàng mới.

- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó trong công việc;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí tương đương;

- Thu nhập 8.000.000 – 12.000.000đ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng doanh số);

- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% Lương cơ bản + Thưởng Doanh số;

- Quà thưởng các ngày Lễ, Tết;

- Thưởng lương tháng 13;

- Được đóng BHXH khi làm việc sau thời gian thử việc;

- Được đào tạo, nâng cấp nghiệp vụ thường xuyên;

- Được cấp đồng phục thể thao cao cấp trong suốt quá trình làm việc;

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp trên 10 năm hoạt động, quy mô nhân sự trên 1000 người.