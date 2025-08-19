Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Đề xuất ý tưởng, biên tập và quản lý nội dung trên các kênh tiktok, fanpage, website, seeding,...

Nghiên cứu trend, kịch bản video bán hàng thu hút và mang lại hiệu quả

Kỹ năng quay dựng video cơ bản hỗ trợ bộ phận editor

Hỗ trợ setup phiên livestream trong văn phòng

Thực hiện các phần công việc liên quan theo sự phân công từ Quản lý

Sáng tạo, nhanh nhạy bắt trend

Có khả năng viết lách, sử dụng ngôn ngữ thuần thục, văn phong rõ ràng, mạch lạc

Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ (Capcut, Premiere, Canva, ...)

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm quản lý fanpage, kênh Tiktok và sáng tạo nội dung social mặt hàng FMCG

Nhân viên chính thức: 8tr-12tr + % doanh số bán hàng của công ty.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Hỗ trợ ăn trưa 35K/bữa ăn

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.