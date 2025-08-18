Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi, chat hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện (các sản phẩm công ty kinh doanh)...qua chat Facebook, Web;

Hướng dẫn khách mua hàng các thủ tục khi đăng ký, trả góp, thanh toán... các mặt hàng tại FPT Shop;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo máy tính, Internet, có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế;

Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế;

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân;

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc;

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện;

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

Thu nhập phù hợp năng lực bản thân;

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

