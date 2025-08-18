Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 46 Võ Chí Công, Phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các loại xe nâng (điện, dầu), ô tô và các thiết bị cơ khí, điện.
Kiểm tra, chẩn đoán lỗi và đề xuất phương án xử lý.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Cơ khí, Điện, Điện công nghiệp, Ô tô…
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, nhưng chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-12 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực)
Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Thâm niên,...
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,....theo quy định nhà nước
Xét tăng lương, thâm niên khi gắn bó với công ty
Du lịch hằng năm và tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
Có có hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
