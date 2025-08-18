Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 46 Võ Chí Công, Phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các loại xe nâng (điện, dầu), ô tô và các thiết bị cơ khí, điện.

Kiểm tra, chẩn đoán lỗi và đề xuất phương án xử lý.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Cơ khí, Điện, Điện công nghiệp, Ô tô…

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, nhưng chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực)

Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Thâm niên,...

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,....theo quy định nhà nước

Xét tăng lương, thâm niên khi gắn bó với công ty

Du lịch hằng năm và tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty

Có có hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

