Tuyển Giáo dục/Đào tạo Panda English Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Panda English Center
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 181B Đội Cấn, Quận Ba Đình
- Hà Nội: 94 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Giảng dạy các lớp IELTS theo lịch được phân công từ phía trung tâm.
- Chuẩn bị tài liệu và trực tiếp giảng dạy các khóa học IELTS tùy theo trình độ.
- Luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên sửa BTVN, giải đáp các câu hỏi chuyên môn, bù bài cho học viên (nếu có).
- Tham gia vào các công việc soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu và phát triển các chương
trình học IELTS mà mình phụ trách.
- Theo dõi sát sao tới từng học viên, giám sát kết quả học tập của từng học viên để đảm bảo chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn của khoá học.
- Cập nhật thường xuyên tình hình học tập của học viên đến phụ huynh thông qua Zalo.
- Chịu trách nhiệm 100% với kết quả học tập của học viên.
- Thường xuyên trau dồi về phương pháp dạy học, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên
môn từ trung tâm để nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Giáo viên IELTS làm việc theo lịch của giáo viên và theo sự sắp xếp của trung tâm (các buổi tối trong
tuần + sáng, chiều chủ nhật)
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- IELTS 8.0 trở lên (không kĩ năng nào dưới 7.0) hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương C1 CEFR.
- Tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh hoặc ngành Sư Phạm Tiếng Anh.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ít nhất 1 năm.
- Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS là một lợi thế.
- Có tinh thần cầu tiến, giao tiếp tốt, có kĩ năng làm việc nhóm, có trách nghiệm trong công việc.
Tại Panda English Center Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm: 500.000đ - 650.000/ca dạy.
- Lương giáo viên tại vị trí giáo viên part time bao gồm: Tổng lương + thưởng/phạt + hỗ trợ thưởng ngoài.
- Review lương sau 6-12 tháng nếu có thái độ và thành tích công việc tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Panda English Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI