Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ làm việc tại Kiên Giang thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang

Dạy tiếng Trung cho học viên người Việt theo hình thức online 100% bằng phần mềm có sẵn của trung tâm.

Không cần soạn giáo án (công ty cung cấp tài liệu giảng dạy).

Địa điểm làm việc tự do. Thời gian dạy linh hoạt tùy sắp xếp của giáo viên và học viên (lớp nhóm tối đa 6 học viên và lớp dạy 1-1).

Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa học, đảm bảo đầu ra theo trình độ cấp lớp tương ứng.

Lương tính theo giờ, thu nhập tính theo thời gian dạy học thực tế.

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Trung hoặc các chuyên ngành tiếng Trung liên quan khác (Hán ngữ, văn hóa,...)

Chứng chỉ tiếng Trung liên quan (HSK5 trở lên, HSKK, ...).

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung (gia sư, dạy tại trung tâm,...)

Có khả năng truyền tải kiến thức, động lực học tập.

Chu đáo, cẩn thận, nhiệt tình hỗ trợ và tương tác với học viên

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.

Có phương tiện làm việc (máy tính, tai nghe,...)

Chính sách lương thưởng rõ ràng.

Được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên Tiếng trung tại các chi nhánh khác như Thẩm Quyến- Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông,...

Giảng dạy trên nền tảng thông minh, có sẵn giáo trình và các công cụ giảng dạy.

Có cơ hội tham gia các hoạt động chung của công ty tổng Thâm Quyến- Trung Quốc.

