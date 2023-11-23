Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ làm việc tại Kiên Giang thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ làm việc tại Kiên Giang thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ
Ngày đăng tuyển: 23/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Dạy tiếng Trung cho học viên người Việt theo hình thức online 100% bằng phần mềm có sẵn của trung tâm.
Không cần soạn giáo án (công ty cung cấp tài liệu giảng dạy).
Địa điểm làm việc tự do. Thời gian dạy linh hoạt tùy sắp xếp của giáo viên và học viên (lớp nhóm tối đa 6 học viên và lớp dạy 1-1).
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa học, đảm bảo đầu ra theo trình độ cấp lớp tương ứng.
Lương tính theo giờ, thu nhập tính theo thời gian dạy học thực tế.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Trung hoặc các chuyên ngành tiếng Trung liên quan khác (Hán ngữ, văn hóa,...)
Chứng chỉ tiếng Trung liên quan (HSK5 trở lên, HSKK, ...).
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung (gia sư, dạy tại trung tâm,...)
Có khả năng truyền tải kiến thức, động lực học tập.
Chu đáo, cẩn thận, nhiệt tình hỗ trợ và tương tác với học viên
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.
Có phương tiện làm việc (máy tính, tai nghe,...)

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng rõ ràng.
Được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên Tiếng trung tại các chi nhánh khác như Thẩm Quyến- Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông,...
Giảng dạy trên nền tảng thông minh, có sẵn giáo trình và các công cụ giảng dạy.
Có cơ hội tham gia các hoạt động chung của công ty tổng Thâm Quyến- Trung Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 04 ngõ 20 Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

