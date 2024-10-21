Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MTOUR làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Bãi Trường sonasea Phú quốc kiêng giang, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho công ty du lịch Quản lý và sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho ban lãnh đạo Booking phòng khách sạn, đặt xe đón khách du lịch Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các loại văn bản, hợp đồng, tài liệu của công ty Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hành chính văn phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, hoặc các ngành liên quan Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là Microsoft Word và Excel Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chủ động, linh hoạt và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới Không yêu cầu ứng viên biết tiếng Hàn cao , biết giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch Được công ty cung cấp chỗ ở miễn phí và hỗ trợ vé máy bay 1 chiều khi đến nhận việc Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.