Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MTOUR làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH MTOUR
- Kiên Giang: Bãi Trường sonasea Phú quốc kiêng giang, Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho công ty du lịch
Quản lý và sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho ban lãnh đạo
Booking phòng khách sạn, đặt xe đón khách du lịch
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các loại văn bản, hợp đồng, tài liệu của công ty
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hành chính văn phòng
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho công ty du lịch
Quản lý và sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho ban lãnh đạo
Booking phòng khách sạn, đặt xe đón khách du lịch
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các loại văn bản, hợp đồng, tài liệu của công ty
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hành chính văn phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là Microsoft Word và Excel
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới
Không yêu cầu ứng viên biết tiếng Hàn cao , biết giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH MTOUR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch
Được công ty cung cấp chỗ ở miễn phí và hỗ trợ vé máy bay 1 chiều khi đến nhận việc
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTOUR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI