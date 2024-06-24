Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT
- Kiên Giang: Lô P13
- 11 Đường Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang., Thành phố Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Nhận data khách hàng đã có nhu cầu sẵn và liên hệ chăm sóc khách hàng
- Hẹn khách hàng tư vấn trực tiếp
- Nhắn tin, gọi điện chăm sóc khách hàng qua zalo, facebook,...
- Xây dựng nền tảng chăm sóc khách hàng online
- Ký kết hợp đồng và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng
- Lập kế hoạch và báo cáo công việc thường xuyên lên cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ: 22-35 tuổi.
- Năng động nhiệt huyết và siêng năng
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí sale, CSKH, bảo hiểm
- Có ngoại hình là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHNT của Công ty
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng tư vấn, bán hàng, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia nhiều hoạt động TeamBuilding, du lịch và các chương trình thiện nguyện,...
- Được vinh danh, tưởng thưởng khi có thành tích xuất sắc
- Lương 9.500.000 ( Lương cơ bản)
Yêu cầu hồ sơ
Hồ sơ ứng viên gồm:
- CV
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CCCD ( không cần công chứng )
- Các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (nếu có )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
