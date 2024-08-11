Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Thành phố Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Khảo sát, tư vấn, triển khai mặt bằng công năng theo ý tưởng của khách hàng.
- Bóc tách khối lượng dự toán để báo giá.
- Triển khai thiết kế bản vẽ thi công 2D.
- Triển khai mô hình 3D công trình.
- Tính khối lượng thanh toán công việc đã thực hiện của công trình
- Kiểm tra và điều chỉnh, xử lý kỹ thuật bản vẽ thi công.
Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: từ 24 tuổi đến 30 tuổi.
- Sinh sống tại tỉnh Kiên Giang
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành xây dựng
- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát, thi công nhà dân.
- Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng, dự toán, tin học văn phòng.
- Biết sử dụng các phần mềm dựng hình 3D
- Có laptop riêng đáp ứng nhu cầu công việc.
Làm việc tại văn phòng Rạch Giá
Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.
- Được thưởng theo kết quả công việc.
- Và các hỗ trợ khác nếu gắn bó lâu dài.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68
