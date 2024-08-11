Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68
Ngày đăng tuyển: 11/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Thành phố Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

  • Khảo sát, tư vấn, triển khai mặt bằng công năng theo ý tưởng của khách hàng.
  • Bóc tách khối lượng dự toán để báo giá.
  • Triển khai thiết kế bản vẽ thi công 2D.
  • Triển khai mô hình 3D công trình.
  • Tính khối lượng thanh toán công việc đã thực hiện của công trình
  • Kiểm tra và điều chỉnh, xử lý kỹ thuật bản vẽ thi công.

Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Giới tính: Nam
  • Độ tuổi: từ 24 tuổi đến 30 tuổi.
  • Sinh sống tại tỉnh Kiên Giang
  • Trình độ: tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành xây dựng
  • Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát, thi công nhà dân.
  • Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng, dự toán, tin học văn phòng.
  • Biết sử dụng các phần mềm dựng hình 3D
  • Có laptop riêng đáp ứng nhu cầu công việc.

Làm việc tại văn phòng Rạch Giá
 

Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.
  • Được thưởng theo kết quả công việc.
  • Và các hỗ trợ khác nếu gắn bó lâu dài.
  • Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 245 Quốc lộ 80, xã Mỹ Lâm

